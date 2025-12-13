Calciomercato Inter Vicario è il prescelto per la porta nerazzurra La trattativa

L'Inter si prepara a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione alla posizione di portiere. Dopo l'addio di Sommer, la dirigenza nerazzurra ha individuato in Vicario il candidato ideale, contando sulla sua volontà di trasferirsi e sulla volontà di contribuire al progetto della squadra.

Calciomercato Inter: Vicario scelto per il dopo Sommer, la sua volontà può fare la differenza Il Calciomercato Inter entra già nel vivo in vista della prossima estate e una delle priorità assolute della dirigenza nerazzurra riguarda il futuro della porta. Yann Sommer, protagonista affidabile delle ultime stagioni, si avvia verso la conclusione del suo contratto . Calcionews24.com

