Calciomercato Inter Vicario è il prescelto per la porta nerazzurra La trattativa

L'Inter si prepara a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione alla posizione di portiere. Dopo l'addio di Sommer, la dirigenza nerazzurra ha individuato in Vicario il candidato ideale, contando sulla sua volontà di trasferirsi e sulla volontà di contribuire al progetto della squadra.

