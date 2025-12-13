Calciomercato Inter stravolgimento di fronte in vista di gennaio Marotta ha deciso di puntare su quel giocatore

L'Inter si prepara a un mercato di gennaio caratterizzato da importanti cambiamenti, con Marotta deciso a puntare su Noah Atubolu come nuovo portiere del futuro. La decisione nasce dopo l'allontanamento di Vicario dalle scelte della proprietà, segnando un possibile nuovo corso per la squadra nerazzurra in vista della seconda parte della stagione.

