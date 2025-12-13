Calciomercato Inter stravolgimento di fronte in vista di gennaio Marotta ha deciso di puntare su quel giocatore
L'Inter si prepara a un mercato di gennaio caratterizzato da importanti cambiamenti, con Marotta deciso a puntare su Noah Atubolu come nuovo portiere del futuro. La decisione nasce dopo l'allontanamento di Vicario dalle scelte della proprietà, segnando un possibile nuovo corso per la squadra nerazzurra in vista della seconda parte della stagione.
Calciomercato Inter, Noah Atubolu il portiere del futuro. Vicario allontanato dalle scelte della proprietà. La situazione Il Calciomercato Inter entra in una fase cruciale per quanto riguarda la scelta del portiere del futuro. Con Yann Sommer che si avvicina alla parte finale della sua esperienza in nerazzurro, la dirigenza di Viale della Liberazione ha avviato . Calcionews24.com
Emergenza in difesa, ecco la soluzione #Inter #calciomercato bmbr.cc/9p0iq28 x.com
#TegraBolongo un giovane gigante per l’#Inter del futuro.#Calciomercato Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/utGzAWS https://buff.ly/vXf3AZd - facebook.com facebook
CALCIOMERCATO INTER: Rumors e Acquisti Confermati