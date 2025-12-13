Calciomercato Inter Oaktree spegne gli entusiasmi su Vicario | il preferito dalla proprietà è un altro!
L'interesse per Vicario nel calciomercato dell'Inter sembra raffreddarsi, con Oaktree che chiarisce le priorità della proprietà. Il club sta valutando attentamente il profilo ideale per il portiere del futuro, lasciando intuire che la scelta definitiva potrebbe divergere dalle aspettative iniziali. Ecco gli ultimi aggiornamenti sui piani di mercato nerazzurri.
Inter News 24 L’identikit per il portiere del futuro. La ricerca del nuovo custode della porta dell’ Inter è entrata nella sua fase più calda. Con Yann Sommer che si avvia verso la conclusione della sua avventura a Milano, la dirigenza di Viale della Liberazione ha intensificato il casting per individuare un profilo futuribile che possa garantire sicurezza tra i pali per il prossimo decennio. Sebbene il nome di Guglielmo Vicario continui a circolare con insistenza negli ambienti di mercato, la pista che porta all’estremo difensore del Tottenham sembra essersi raffreddata per precise scelte societarie. Internews24.com
