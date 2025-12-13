Calciomercato Inter il sogno per la difesa diventa realtà? Il Liverpool si arrende e sceglie i sostituti

L'Inter punta a rafforzare la propria difesa con un colpo a parametro zero, sognando di sostituire Acerbi. Dopo il pressing sul mercato, il Liverpool si arrende e valuta i possibili sostituti. La trattativa potrebbe rappresentare un passo decisivo per i nerazzurri nella sessione di calciomercato.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri sognano il colpaccio a parametro zero per il dopo Acerbi. I Reds, ormai rassegnati all’addio di.. Le grandi manovre per rifondare la retroguardia della Beneamata sono ufficialmente entrate nel vivo. Con la consapevolezza che il ciclo di Francesco Acerbi, veterano azzurro e baluardo della difesa, si avvia verso la sua naturale conclusione, la dirigenza di Viale della Liberazione ha alzato l’asticella delle ambizioni. Il nome cerchiato in rosso, quello che rappresenterebbe un vero e proprio colpo da novanta per il calcio italiano, è Ibrahima Konaté. Internews24.com

