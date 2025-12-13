Calciomercato Inter i tre mediani nel mirino | ecco qual è il primo nome possibile per Ausilio

L'Inter continua a monitorare il mercato dei mediani, con diversi profili nel mirino per rinforzare il reparto. Dopo aver analizzato le opzioni fin dalla scorsa estate, la società si prepara a valutare le prossime mosse, tra possibili acquisti e strategie per rafforzare il centrocampo in vista della stagione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, dalla scorsa estate ai possibili scenari futuri: erano i profili seguiti per rinforzare la mediana. Nel piano di rafforzamento del centrocampo studiato dall’Inter nella scorsa estate, c’erano tre nomi ben precisi. Si tratta di Khephren Thuram, centrocampista francese classe 2001 dotato di grande fisicità e progressione, Manu Koné, mediano dinamico e aggressivo, e Ederson, perno del centrocampo dell’Atalanta, giocatore di equilibrio e intensità. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro su X, la strada che porta a Koné ed Ederson resta oggi estremamente complessa. Internews24.com

Inter: Frattesi in crisi, a gennaio potrebbe lasciare i nerazzurri. Caccia a un mediano: arriva Frendrup dal Genoa? - Secondo La Gazzetta dello Sport, Davide Frattesi potrebbe lasciare i nerazzurri già a gennaio. eurosport.it