Calciomercato Inter | Ebenezer Akinsanmiro può tornare alla base

13 dic 2025

L'Inter valuta il ritorno di Ebenezer Akinsanmiro, attualmente in prestito al Pisa. Con dodici presenze in Serie A, il centrocampista si è affermato come elemento importante per la neopromossa, che cerca di migliorare la propria posizione in classifica. La possibilità di un suo ritorno potrebbe rappresentare un'opzione strategica per il club nerazzurro.

Dodici presenze finora nel campionato di Serie A, punto fermo della neopromosssa Pisa che sta lottando per uscire dai bassifondi della classifica. Nella prossima sessione estiva di calciomercato qualche ragionamento in casa  Inter andrà fatto su Ebenezer Akinsanmiro. Calciomercato, l’Inter valuta la crescita di Ebenezer  Akinsanmiro Nella scorsa stagione il centrocampista classe 2004 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

