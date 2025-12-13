Calciomercato Inter | Ebenezer Akinsanmiro può tornare alla base
L'Inter valuta il ritorno di Ebenezer Akinsanmiro, attualmente in prestito al Pisa. Con dodici presenze in Serie A, il centrocampista si è affermato come elemento importante per la neopromossa, che cerca di migliorare la propria posizione in classifica. La possibilità di un suo ritorno potrebbe rappresentare un'opzione strategica per il club nerazzurro.
Dodici presenze finora nel campionato di Serie A, punto fermo della neopromosssa Pisa che sta lottando per uscire dai bassifondi della classifica. Nella prossima sessione estiva di calciomercato qualche ragionamento in casa Inter andrà fatto su Ebenezer Akinsanmiro. Calciomercato, l’Inter valuta la crescita di Ebenezer Akinsanmiro Nella scorsa stagione il centrocampista classe 2004 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it
Inter, che sorpresa Akinsanmiro: basta un milione di euro per riportarlo a casa - Il centrocampista classe 2004 sta facendo molto bene nel Pisa, al punto di aver già convinto l'Inter a riportarlo a casa. msn.com
Calciomercato Pisa, tutti vogliono comprare Akinsamiro. Una squadra si muove già per gennaio - Calciomercato Pisa, l’esplosione di Akinsanmiro accende i riflettori: Inter e Nigeria sul talento del 2004 Il Calciomercato Pisa si prepara a vivere mesi caldissimi grazie alla crescita sorprendente d ... calcionews24.com
Emergenza in difesa, ecco la soluzione #Inter #calciomercato bmbr.cc/9p0iq28 x.com
IDEA FABBIAN! ???? Se Loftus-Cheek dovesse partire, il Milan pensa a Giovanni Fabbian, talento classe 2003. #Fabbian #Milan #Calciomercato #Inter #CorriereDelloSport - facebook.com facebook
Chi è Ebenezer AKINSANMIRO: la SORPRESA di Torino-Inter?