Calcio vittoria di misura del Lecce contro il Pisa al Via del Mare nell’anticipo di Serie A
Nel match del 15° turno di Serie A 2025-2026, il Lecce ha ottenuto una vittoria di misura contro il Pisa allo Stadio Via del Mare. La sfida si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie alla rete di Nikola Stulic al 72º minuto, portando i padroni di casa a conquistare tre punti importanti.
Andato in archivio l’anticipo del 15° turno del campionato di calcio di Serie A 2025-2026. Sul rettangolo verde dello Stadio Via del Mare, il Lecce si è imposto 1-0 contro il Pisa grazie al gol di Nikola Stulic al 72?. Una sfida importante per le zone basse della classifica e tre punti importanti per i salentini che si tengono a debita distanza dalle posizioni a rischio. Di Francesco punta sul suo 4-3-3: Falcone – Ndaba, Gaspar, Gabriel, Veiga – Coulibaly, Ramadani, Berisha – Pierotti, Camarda, Sottil. Gilardino risponde con un 3-5-2: Calabresi, Caracciolo, Canestrelli – Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris – Moreo, Meister. Oasport.it
