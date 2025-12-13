Il Torino torna a sorridere in Serie A dopo quasi due mesi grazie a una vittoria per 1-0 sulla Cremonese, conquistata davanti al proprio pubblico. La partita, valida per la giornata di campionato, ha visto decisivo il gol di Vlasic, riportando i granata alla vittoria e migliorando la loro posizione in classifica.

Roma, 13 dic. (askanews) – Il Torino ritrova la vittoria in Serie A dopo quasi due mesi, superando 1-0 la Cremonese davanti al proprio pubblico. Decide la sfida il sinistro al volo di Nikola Vlasic al 27?, su assist di Duvan Zapata. Un successo che permette ai granata di Baroni di tornare a sorridere: i punti in classifica sono ora 17, tre in meno della squadra di Nicola. La partita si apre con una chance per Adams, che conclude trovando la risposta di Audero. Al 27? arriva l’episodio decisivo: Zapata lavora spalle alla porta e serve Vlasic, che colpisce al volo di sinistro e sorprende Audero sul primo palo. Ildenaro.it

Calcio, Torino-Cremonese 1-0: decide Vlasic - (askanews) – Il Torino ritrova la vittoria in Serie A dopo quasi due mesi, superando 1- msn.com