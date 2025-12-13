Calcio Terza categoria Sangimignano e Meroni all’attacco

L'undicesima giornata del girone senese di terza categoria inizia con due anticipi, segnando un momento importante per le squadre coinvolte. Sangimignano e Meroni si preparano a scendere in campo con l’obiettivo di consolidare le proprie posizioni in classifica. Le sfide Ancaiano-Virtus Biancoazzurra e Geggiano-Circolo Agrestone promettono spettacolo e intensità.

Due anticipi oggi introducono l’undicesima giornata del girone senese di terza: Ancaiano-Virtus Biancoazzurra e Geggiano-Circolo Agrestone. Entrambe le gare hanno in sé motivi di un certo interesse: l’Ancaiano può salire ancora in classifica ed a Geggiano si gioca un match per i play-off. Domani la capolista Sangimignanese ed il Meroni sono favorite in casa rispettivamente contro il Chiusdino e lo Sporting Gracciano, mentre è del tutto indecifrabile San Rocco-Upp: è uno scontro diretto di alta classifica! In Pievescola-Cus Siena si lotta per il penultimo posto. Nel girone A aretino già oggi si giocano due grandi sfide: Petroio-Sant’Albino e Monticchiello-Montallese. Sport.quotidiano.net

