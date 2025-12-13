Calcio - Lucchese | doppia sfida Domani Camilli e Picchi dall’inizio Coppa alle 18.30 | tifosi protestano

La Lucchese si prepara a una settimana intensa con doppio impegno: domani, la sfida contro il Cecina in Coppa Italia alle 18.30, con Camilli e Picchi dall'inizio. Seguiranno la finale regionale contro la Sangiovannese, la trasferta a Fucecchio e una pausa per le festività natalizie, mentre i tifosi protestano per alcune decisioni della società.

Domani il Cecina; poi, mercoledì, la finale regionale di Coppa Italia contro la Sangiovannese; quindi la trasferta di Fucecchio e, infine, la pausa per le festività di Natale. E, a proposito della finale di coppa, è stato deciso l’orario: non più le 20.30, come aveva annunciato la stessa Lega Nazionale Dilettanti (che avrebbe favorito sicuramente una maggiore affluenza di tifosi anche da Lucca), bensì le 18,30. Una via di mezzo che non è piaciuta, decisa dalla Prefettura di Firenze. E i tifosi rossoneri, per protestare contro l’anticipo della finale alle 18.30 – orario proibitivo per molti supporters, vista la giornata lavorativa –, hanno deciso di effettuare un corteo, domani, con partenza alle ore 12 da piazza San Michele, per raggiungere, poi, il "Porta Elisa". Sport.quotidiano.net

