Calcio giovanile i progetti del responsabile Andrea Tralli | I tesserati stanno crescendo presto organizzeremo degli ’open day’ Vivaio e femminile Copparo guarda avanti

Da settembre, Andrea Tralli ha avviato un progetto nel settore giovanile del Calcio Copparo, puntando a rafforzare e sviluppare le attività del vivaio e del settore femminile. Con l’obiettivo di far crescere i tesserati e promuovere nuove opportunità, il responsabile annuncia prossimi “open day” per coinvolgere e valorizzare i giovani talenti del club.

Da settembre, Andrea Tralli ha avviato un percorso all’interno del settore giovanile rossoblù, cercando come responsabile dell’area di rafforzare e strutturare tutta l’attività. Dopo alcuni mesi di lavoro e in vista della pausa natalizia, il referente principale del Vivaio di Copparo 2015 analizza nei dettagli quanto è stato sviluppato nel corso di questo periodo. "Il bilancio - spiega Tralli - è più che positivo. Abbiamo iniziato ad incrementare il numero di tesserati e attraverso l’impegno della società stiamo sistemando tutte le strutture a disposizione per permettere che ogni squadra possa avere il meglio in termini di location, materiale e appoggio. Sport.quotidiano.net Calcio, il Misano vuole rilanciare il settore giovanile. Ritorna Ivano Bonetti: guiderà la Juniores - Il nuovo corso del Misano Calcio, rappresentato da Marco Manzi e Giorgio Bonardi, che hanno assunto da inizio luglio il timone del club, si fonda sul rilancio ... chiamamicitta.it

