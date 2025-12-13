Calcio femminile | il Como cade nel sabato di Serie A sorridono Juve e Roma Goleada Inter

Nel sabato della nona giornata di Serie A femminile, il calcio si è acceso con incontri decisivi e risultati sorprendenti. Mentre il Como subisce una battuta d’arresto, Juventus e Roma consolidano le loro posizioni, e l’Inter mette a segno una goleada. Una giornata ricca di emozioni e sfide che influiscono sulla classifica e sul cammino delle squadre in questa stagione 2025-2026.

Non delude le aspettative l’intenso sabato dedicato alla nona giornata valida per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, contrassegnato da una serie di gustosissimi scontri diretti, alcuni di questi particolarmente importanti in ottica classifica. Tra tutti spicca la caduta della seconda della classe Como, costretta alla resa in casa contro la Fiorentina. La Viola nello specifico si è imposta con il risultato di 1-3 in un match condotto con grande carattere. A passare in vantaggio per prime sono state infatti le lombarde, in rete al 27? con una girata di prima da parte di Chidiac da corner. Il pareggio delle toscane arriva invece al 40’ per merito di Omarsdottir, particolarmente brava a vincere un duello fisico sulla parte destra del campo, crossando poi per Catena che di sponda appoggia su Tryggvadottir, autrice di un controllo preciso e di una conclusione di mancino. Oasport.it Calcio femminile: il Como cade nel sabato di Serie A, sorridono Juve e Roma. Goleada Inter - Non delude le aspettative l'intenso sabato dedicato alla nona giornata valida per la Serie A 2025- oasport.it

NISCHLER con un gol storico: Juventus Women-Como Women 0-1 | Serie A Women Athora | DAZN Highlights

