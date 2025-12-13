Calcio Estero live Sky e NOW 12 - 15 Dicembre 2025 - Premier League Ligue 1 Bundesliga

Dal 12 al 15 dicembre 2025, il calcio internazionale si accende su Sky e NOW con un programma ricco di big match e sfide imperdibili. Dalla Premier League alla Ligue 1, dalla Bundesliga alla Ligue 1, un fine settimana dedicato agli appassionati di calcio, con telecronisti qualificati e dirette streaming per vivere ogni momento in tempo reale.

Da Liverpool-Brighton ad Arsenal-Wolverhampton, passando per Bayern Monaco-Mainz e Marsiglia-Monaco, un fine settimana imperdibile tra big match, telecronisti Sky e dirette in streaming su NOW. Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 12,a lunedì 15 dicembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1. su Digital-News. Digital-news.it

