Il calciomercato dilettantistico si anima con importanti novità: Salvatore Frosina, giovane difensore classe 2004, si unisce alla Fivizzanese, mentre Gargiulo firma con il Serricciolo. Due acquisizioni che promettono di rafforzare le rispettive squadre in vista della nuova stagione di Prima Categoria.

E’ ufficiale: il difensore Salvatore Frosina, proprietario dei propri destini, classe 2004, è il nuovo ‘cacciatore di palloni’ della Fivizzanese (Prima categoria). L’annuncio è arrivato direttamente dal direttore sportivo Filippo Tornaboni: "Frosina – ha detto – ha scelto la Fivizzanese con convinzione. Sono sicuro che passerà un periodo davvero importante con i nostri colori e ci aiuterà a far lievitare ulteriormente la nostra squadra". A Fivizzano c’è entusiasmo per l’arrivo dell’ex Ponsacco e dell’ariete Comparini. L’operatore di mercato della Fivizzanese ha lavorato sottotraccia per almeno una quindicina di giorni depistando un po’ tutti. Sport.quotidiano.net

Calcio Dilettanti. Frosina firma per la Fivizzanese. Gargiulo al Serricciolo - E’ ufficiale: il difensore Salvatore Frosina, proprietario dei propri destini, classe 2004, è il nuovo ‘cacciatore di palloni’ della ... msn.com