calcio balilla e avis il trofeo interforze

Si è conclusa la sesta edizione del torneo di Calcio Balilla Avis – Interforze, una tre giorni di competizioni e spirito sportivo. Prima di scoprire i vincitori, si ricorda l'importanza di integrare le istituzioni penitenziarie nel tessuto sociale, come sottolineato dal Presidente della Repubblica durante la visita a Rebibbia.

Si è conclusa la tre giorni del sesto torneo di Calcio-Balilla Avis – Interforze e, prima di vedere chi ha vinto sul campo, o meglio al biliardino, è bello partire dalle motivazioni, che ha espresso in modo perfetto il nostro Presidente della Repubblica quando martedì è andato visita alla Casa Circondariale di Rebibbia: "Gli istituti di pena non siano isolati dal mondo esterno, ma facciano parte, come è doveroso, del mondo esterno, del mondo della nostra Repubblica". Tornando nello specifico della Casa Circondariale Costantino Satta di Ferrara, questa iniziativa ha saputo magistralmente interpretare questo dovere, con una unione di intenti perfetta, sottolineata nell’ultima serata dalla presenza del prefetto Massimo Marchesiello e dell’assessore Cristina Coletti, unitamente ai vertici di Avis provinciale e comunale, che hanno promosso l’iniziativa, inserendola tra la sua funzione di promozione del dono attraverso iniziative di carattere civilistico, e unendola al sostengo alla ricerca di Fondazione Telethon, da sempre legata a livello nazionale come sul territorio. Ilrestodelcarlino.it

Grande successo per il 6° "Trofeo di Calcio Balilla Avis e Interforze per Telethon": la vittoria dell'amicizia e della solidarietà - E poco importa che a vincere la sesta edizione del "Trofeo di Calcio Balilla Avis e Interforze per Telethon" sia stata ... cronacacomune.it