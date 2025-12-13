Calcio a 5 | L84 vincente e in testa! Doppio pareggio nella 12esima della Serie A

La dodicesima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 ha portato emozioni e sorprese, con L84 in testa alla classifica e un doppio pareggio che ha movimentato il torneo. Un turno importante, ricco di spettacolo e colpi di scena, che ha ulteriormente definito gli equilibri della stagione futsal italiana.

Venerdì 1212 con la giornata numero 12 della regular season della Serie A 2025-2026 di calcio a 5. Lo spettacolo del futsal italiano è tornato puntale con gli anticipi di un turno importante per definire gli equilibri della classifica (con il CDM Futsal che osservava un turno di riposo). La L84 Torino vince 4-3 contro il Mantova andando momentaneamente in testa grazie alle zampate di Fortini, Tuli e Josiko. Affermazione anche per lo Sporting Sala Consilina: i campani si impongono 2-1 sul Cosenza, decisivo Carlos dopo il botta e risposta sull’asse Vidal-Saponara. Infine due pareggi pirotecnici: il 2-2 fra Genzano e Roma e addirittura il 5-5 senza vinti né vincitori fra Capurso e Sandro Abate. Oasport.it Calcio a 5: L84 vincente e in testa! Doppio pareggio nella 12esima della Serie A - Venerdì 12/12 con la giornata numero 12 della regular season della Serie A 2025- oasport.it

Calcio a 5 Serie A – Saviatesta sfida L84. Rondelli: “Quasi proibitiva. Ma ci serve una svolta” - MANTOVA Per il Saviatesta la partita dell’atteso riscatto contro la Came Treviso si è trasformata nell’ennesimo buco nell’acqua. vocedimantova.it

Ancelotti: «il calcio non è complicato e non va inventato. Il lavoro di allenatore è soprattutto un lavoro di relazioni» A Tnt Sports: «La nuova generazione di allenatori cerca di dimostrare che il calcio è cambiato. Il modulo vincente non esiste. Il portiere deve inn - facebook.com facebook

#Mondiali di calcio: per l'Italia c'è l'Irlanda del Nord, eventuale finale contro la vincente di Galles - Bosnia ? di Gabriele Manzo x.com

© Oasport.it - Calcio a 5: L84 vincente e in testa! Doppio pareggio nella 12esima della Serie A

L84: lo spettacolo del grande Futsal per un progetto vincente

Video L84: lo spettacolo del grande Futsal per un progetto vincente Video L84: lo spettacolo del grande Futsal per un progetto vincente