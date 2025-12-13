Calaiò il gol più bello in Terza Categoria | giocare con suo figlio

Una sera di metà dicembre, alle nove in punto, lo stadio Piccolo di Cercola si riscopre teatro di un'emozione speciale. Tra la nebbia avvolgente, si svolge un evento che resterà impresso nella memoria di tutti: il gol più bello in Terza Categoria, segnato da Calaiò, che condivide questo momento unico giocando con suo figlio.

"> Una sera di metà dicembre, alle nove in punto, una fitta nebbia avvolge lo stadio Piccolo di Cercola. Dal freddo e dall’umidità emerge per primo un uomo di 43 anni con le scarpe da calcetto ai piedi. È Emanuele Calaiò, ex attaccante di Serie A, B e C, protagonista della risalita del Napoli dalla C alla A, che oggi ha scelto la Terza Categoria per vivere un sogno diverso. Come racconta Bruno Majorano su Il Mattino di Napoli, Calaiò non ha alcuna intenzione di smettere, anche se ammette sorridendo che i tacchetti alti ormai gli fanno male ai polpacci. Napolipiu.com

A 40 chilometri da Calais, nota per la “giungla”, le associazioni umanitarie lanciano un nuovo allarme. Su #SkyInsider Veronica Gennari ci parla della situazione - facebook.com facebook