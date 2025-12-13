Caivano pasticceria da incubo | 300 kg di dolci in cattivo stato e furto di energia da 100mila euro

A Caivano, un bar pasticceria è stato chiuso dopo un intervento congiunto di Carabinieri, Enel e Asl Napoli 2 Nord, che ha rivelato gravi irregolarità igienico-sanitarie e un furto di energia elettrica da circa 100 mila euro. Durante i controlli, sono stati scoperti 300 kg di dolci in cattivo stato di conservazione.

Un bar pasticceria di Caivano, in provincia di Napoli, è stato chiuso dopo un blitz dei Carabinieri della locale stazione insieme al personale Enel e all'Asl Napoli 2 Nord, che hanno scoperto gravi irregolarità sia dal punto di vista igienico-sanitario sia in termini di furto di energia elettrica.

