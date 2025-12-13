Caivano bar pasticceria sospeso | arrestato titolare e sequestrati 300 kg di alimenti

Nella giornata di oggi, i Carabinieri e l'Asl Napoli 2 Nord hanno arrestato il titolare di un bar pasticceria a Caivano, sequestrando un laboratorio e oltre 300 chili di alimenti. L'operazione ha evidenziato gravi irregolarità nella gestione degli alimenti e nella sicurezza igienico-sanitaria del locale.

Carabinieri e Asl Napoli 2 Nord arrestano il titolare di un bar pasticceria a Caivano: sequestrati laboratorio e 300 chili di alimenti.. Caivano, 13 dicembre 2025 – “Dove il babà è una cosa seria”, recita l’insegna di un noto bar di Caivano. Ma dietro quella promessa di tradizione dolciaria, i Carabinieri della locale stazione e i medici dell’ Asl Napoli 2 Nord hanno scoperto una realtà ben diversa. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Durante i controlli, con il supporto del personale Enel, è emerso un allaccio abusivo che alimentava l’intero laboratorio e i locali di refrigerazione, con un danno stimato di 100mila euro per furto di energia elettrica. Puntomagazine.it Chiuso bar-pasticceria a Caivano, locali sporchi e allaccio elettrico abusivo - Furto di energia elettrica per 100mila euro e laboratorio per i dolci in pessime condizioni igieniche oltre che privo di autorizzazioni. ansa.it

Dolci conservati tra la sporcizia e furto di energia elettrica: sospesa pasticceria a Caivano, arrestato il titolare - L'ispezione di carabinieri, Enel e Asl in una pasticceria di Caivano ha portato alla scoperta di carenze igieniche e di un allaccio abusivo alla rete elettrica ... fanpage.it

