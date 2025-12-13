Cagliari su Palestra continua a collezionare estimatori | lo vogliono almeno sei società

Cagliari conferma il crescente interesse nei confronti di Marco Palestra, il giovane esterno di proprietà dell’Atalanta in prestito ai sardi. La sua ottima forma ha attirato l’attenzione di almeno sei società di Serie A e club esteri, rafforzando la sua posizione come uno dei talenti più ambiti del momento.

L’esterno di proprietà dell’Atalanta, in prestito ai sardi, ha letteralmente conquistato le big di Serie A Marco Palestra continua ad attirare corteggiatori in Italia e all’estero. In principio fu il Rennes, poi i club inglesi e la Juventus. Successivamente si sono aggiunte la Roma, il Milan e l’Inter, ma nel frattempo il pezzo è raddoppiato: oggi non basterebbero 35 milioni per convincere l’Atalanta a cedere il duttile esterno in prestito al Cagliari fino a giugno. Il classe 2005 ha di fatto convinto tutti per versatilità, dedizione e carattere. Anche contro la Juventus, è stato il migliore e con i suoi dribbling è riuscito a mettere in difficoltà Kostic e la difesa bianconera. Calciomercato.it

