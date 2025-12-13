caduto dal tetto

Un uomo di 53 anni di Città di Castello è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un tetto durante un intervento in un cantiere a Ramazzano. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Perugia, le sue condizioni sono al momento considerate riservate. L’incidente si è verificato giovedì 11 dicembre, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nei cantieri.

Restano gravi le condizioni dell’uomo di 53 anni originario di Città di Castello ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Perugia dopo un incidente sul lavoro avvenuto giovedì 11 dicembre in un cantiere a Ramazzano. Il 53enne ha riportato traumi da una caduta dall’alto mentre stava lavorando sulla copertura di un edificio, ma sull’esatta dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. L’uomo era stato immediatamente raggiunto dai colleghi che hanno chiamato i soccorsi col personale del 118 che, a causa della gravità delle ferite, lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è tuttora ricoverato in terapia intensiva. Lanazione.it

