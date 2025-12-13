Un cadavere è stato ritrovato all’interno di un baule in una casa di Sant’Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. La scoperta ha sconvolto la comunità locale: l’uomo, deceduto da tempo, viveva con la madre e i fratelli. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte.

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato all’interno di un baule in una casa di via Nievo a Sant’Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Secondo una prima ricostruzione, le condizioni del cadavere farebbero risalire il decesso a diverso tempo fa. L’uomo viveva nella stessa casa i nsieme all’anziana madre e a due fratelli. La scoperta è avvenuta nel corso di un’ispezione dei vigili urbani, dopo una segnalazione. Il primo intervento, tuttavia, risale alla sera del 12 dicembre, anche in questo caso a seguito di una segnalazione, che ancora non è stato stabilito se sia arrivata dai vicini o dal 118 per un intervento di soccorso proprio all’anziana donna. Open.online

Cadavere trovato in un baule, la macabra scoperta in una casa nel Fiorentino: l’uomo era morto da tempo e viveva con la madre e i fratelli - La madre dell'uomo è stata ritrovata in grave condizioni di salute ... open.online