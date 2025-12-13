Cadavere nascosto in un baule per due anni | l’orrore dietro una porta chiusa a Campi Bisenzio

Una scoperta agghiacciante ha sconvolto Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, vicino a Firenze. Il cadavere di un uomo di 32 anni, nascosto in un baule da due anni, è stato ritrovato dopo un’indagine della Procura. La tragica scoperta apre un’indagine per fare luce su un inquietante episodio che ha sconvolto la comunità.

La scoperta choc a Sant’Angelo a Lecore: trovato morto un 32enne, indaga la Procura di Firenze. Una scoperta macabra e inquietante ha squarciato la quiete della frazione di Sant’Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. All’interno delle pertinenze di un’abitazione di via Ippolito Nievo è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 32 anni, nascosto in un baule e in avanzato stato di decomposizione. Una vicenda che apre scenari drammatici e interrogativi pesantissimi, non solo sulle cause della morte, ma soprattutto sulle condizioni di vita e sulle responsabilità di chi viveva nella stessa casa. Notizieaudaci.it Scoperta misteriosa: cadavere di un uomo in un baule, madre denutrita in casa - Si indaga per chiarire cosa sia successo in un'abitazione in provincia di Firenze: la terribile scoperta durante un'ispezione dei vigili ... notizie.it

Cadavere trovato in un baule nel Fiorentino, in casa l'anziana madre (in stato di denutrizione) e i due fratelli - Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un baule nella casa dove viveva con l'anziana madre e i fratelli a Sant'Angelo a Lecore, ... msn.com

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato dentro una cassapanca. Una bara di legno improvvisata in cui corpo era stato nascosto da mesi, forse anni. La scoperta è avvenuta questa mattina, 13 dicembre, in una residenza a Sant’Angelo a Lecore, una frazione de - facebook.com facebook

Per tre anni ha nascosto il cadavere della madre in cantina continuando a percepirne la pensione, fino a presentarsi all’anagrafe travestito da lei per rinnovarne la carta d’identità x.com

© Notizieaudaci.it - Cadavere nascosto in un baule per due anni: l’orrore dietro una porta chiusa a Campi Bisenzio

ULTIM'ORA CADAVERE TROVATO NEL BAULE DI UN AUTO IN SOSTA: ORRORE NEL BERGAMASCO

Video ULTIM'ORA CADAVERE TROVATO NEL BAULE DI UN AUTO IN SOSTA: ORRORE NEL BERGAMASCO Video ULTIM'ORA CADAVERE TROVATO NEL BAULE DI UN AUTO IN SOSTA: ORRORE NEL BERGAMASCO