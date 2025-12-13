cadavere in un baule trovato in una casa nel fiorentino

Una scoperta macabra scuote la provincia di Firenze: un cadavere è stato rinvenuto all’interno di un baule in una casa di Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini, che chiariranno le circostanze del tragico ritrovamento.

Macabra scoperta in una casa in provincia di Firenze. Il corpo di un uomo all'interno di in un baule è stato trovato dai vigili urbani in un'abitazione nella frazione di Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio (Firenze). L'uomo viveva con l'anziana madre e i fratelli. L'uomo probabilmente era morto da diverso tempo. Nell'abitazione è arrivato il pm di turno in procura a Firenze, per ascoltare i familiari, l'anziana madre - trovata in stato di denutrizione - e i due fratelli, due uomini tra i 30 e i 40 anni. Dai primi accertamenti sul cadavere non sarebbero emersi elementi tali da far pensare a una morte violenta. Ilgiornale.it

Firenze, trovato cadavere di un uomo in un baule in casa - Agenti della polizia municipale di Campi Bisenzio hanno trovato il corpo di un uomo sull'interno di in un baule nella casa nella frazione di Sant'Angelo a ... msn.com