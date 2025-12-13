Cadavere in un baule nell’abitazione di famiglia | indagini in corso nel Fiorentino

Un cadavere è stato scoperto in un baule nell'abitazione di famiglia a Sant'Angelo a Lecore, nel Fiorentino. L'uomo, deceduto da diverso tempo, era residente con la madre anziana e i fratelli. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire le circostanze del decesso.

