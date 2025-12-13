Cadavere di un 32enne trovato in un baule | in casa l' anziana madre in stato di denutrizione e i due fratelli mistero a Firenze

A Firenze, un 32enne è stato trovato morto in un baule nella casa familiare di Sant'Angelo a Lecore. Nell'abitazione, oltre al corpo, sono state rinvenute l'anziana madre in stato di denutrizione e due fratelli, alimentando un mistero sulla dinamica dei fatti.

Il cadavere di un uomo di 32 anni, morto da diverso tempo, è stato ritrovato in un baule nella casa dove viveva con l'anziana madre e i fratelli a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze.

