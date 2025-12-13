Caccia al cinghiale finisce in tragedia cacciatore ucciso per sbaglio dall'amico a Grosseto

Un incidente tragico durante una battuta di caccia si è concluso con la morte di Irio Pii, ucciso accidentalmente dal suo amico vicino a Massa Marittima, in provincia di Grosseto. L’incidente è avvenuto quando un proiettile vagante, rimbalzato su un masso, ha colpito Pii in pieno petto, portando a una tragedia improvvisa e inaspettata.

