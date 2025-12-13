Caccia al cinghiale finisce in tragedia cacciatore ucciso per sbaglio dall'amico a Grosseto

Un incidente tragico durante una battuta di caccia si è concluso con la morte di Irio Pii, ucciso accidentalmente dal suo amico vicino a Massa Marittima, in provincia di Grosseto. L’incidente è avvenuto quando un proiettile vagante, rimbalzato su un masso, ha colpito Pii in pieno petto, portando a una tragedia improvvisa e inaspettata.

L'incidente di caccia vicino a Massa Marittima, in provincia di Grosseto. La vittima è Irio Pii raggiunto da un proiettile vagante che sarebbe rimbalzato su un masso colpendolo in pieno petto. Fanpage.it Caccia al cinghiale finisce in tragedia, cacciatore ucciso per sbaglio dall’amico a Grosseto - La vittima è Irio Pii raggiunto da un proiettile vagante che sarebbe rimbalzato su un masso colpendolo in pieno petto. fanpage.it

Incidente a caccia, muore colpito da proiettile: tragedia a Massa Marittima, vani i soccorsi - A novembre un altro episodio sempre in Maremma, a Tirli, durante una battuta al cinghiale ... msn.com

"Dicembre. Caccia al cinghiale e segno Zodiacale del Capricorno". Miniature in tempera e oro da un Calendario di un Libro d'Ore composto a Parigi nel 1450 circa. Fu commissionato dal Conte Jean de Dunois. British Library, Londra. - facebook.com facebook

Battuta di caccia finisce in tragedia: 64enne ucciso da un colpo di fucile - 29/...

Video Battuta di caccia finisce in tragedia: 64enne ucciso da un colpo di fucile - 29/... Video Battuta di caccia finisce in tragedia: 64enne ucciso da un colpo di fucile - 29/...