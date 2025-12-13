Caccia al cinghiale finisce in tragedia cacciatore ucciso per sbaglio dall’amico a Grosseto

Un incidente tragico durante una battuta di caccia si è verificato a Grosseto, causando la morte di Irio Pii. Durante l’evento, il cacciatore è stato accidentalmente colpito da un proiettile vagante, rimbalzato su un masso, e ha perso la vita. L’incidente si è verificato nei pressi di Massa Marittima, suscitando dolore e preoccupazione nella comunità locale.

