Caccia al cinghiale finisce in tragedia cacciatore ucciso per sbaglio dall’amico a Grosseto

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tragico durante una battuta di caccia si è verificato a Grosseto, causando la morte di Irio Pii. Durante l’evento, il cacciatore è stato accidentalmente colpito da un proiettile vagante, rimbalzato su un masso, e ha perso la vita. L’incidente si è verificato nei pressi di Massa Marittima, suscitando dolore e preoccupazione nella comunità locale.

L'incidente di caccia vicino a Massa Marittima, in provincia di Grosseto. La vittima è Irio Pii raggiunto da un proiettile vagante che sarebbe rimbalzato su un masso colpendolo in pieno petto. Fanpage.it

