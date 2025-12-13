Buscate lancia le dosi di cocaina dal terrazzo | le consegne del pusher interrotte dalla polizia

A Buscate, un pusher utilizzava il terrazzo come punto di consegna, lanciando le dosi di cocaina ai clienti in strada. Le autorità hanno intercettato questa modalità di spaccio e hanno interrotto le consegne, contribuendo a contrastare l’attività illecita nel territorio.

Buscate (Milano), 13 dicembre 2025 – Lanciava la droga dal terrazzo ai clienti che attendevano la dose di cocaina in strada. Giovedì 11 dicembre, la tecnica escogitata da uno spacciatore maghrebino per sviare i controlli e non dare troppo nell’occhio è stata scoperta dalla polizia di Busto Arsizio, che ha arrestato un cittadino straniero, irregolare, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, che era solito consegnare la droga lanciandola terrazzo di un immobile dismesso di Buscate. Il casolare abbandonato . Ad accendere un riflettore su quel che accadeva era stato un programma televisivo nei giorni scorsi. Ilgiorno.it Vendeva droga dal terrazzo, pusher arrestato a Buscate - L'attività dello spacciatore era finita anche al centro di un servizio andato in onda su un noto programma televisivo. varesenews.it Buscate, vende la droga lanciandola dal terrazzo: blitz della polizia, arrestato - Tutto è nato dal servizio di un noto programma televisivo, andato in onda nei giorni scorsi, nel quale risultava un’attività di spaccio in un casolare abbandonato alle porte di Milano ... msn.com

© Ilgiorno.it - Buscate, lancia le dosi di cocaina dal terrazzo: le “consegne” del pusher interrotte dalla polizia