Bus turistici nell’area TPL di via Vinciprova | scelta sbagliata e pericolosa FILT CGIL e FIT CISL chiedono una revisione immediata

FILT CGIL e FIT CISL criticano la decisione del Comune di Salerno di utilizzare l’area di via Vinciprova per i bus turistici durante il periodo pre-natalizio, definendola una scelta sbagliata e pericolosa. Le organizzazioni sindacali chiedono una revisione immediata di questa disposizione, evidenziando i rischi e le conseguenze di questa decisione sulla mobilità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti La FILT CGIL e la FIT CISL esprimono forte preoccupazione per la decisione del Comune di Salerno di utilizzare, nel corso del weekend pre-natalizio, l’area di sosta e fermata del Trasporto Pubblico Locale di via Vinciprova per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri dei bus turistici. Una scelta impropria e potenzialmente pericolosa, che ha determinato una situazione di forte congestione in uno spazio destinato esclusivamente alla sosta e alla manovra dei mezzi del TPL, con un evidente abbassamento dei livelli di sicurezza per i conducenti e per l’utenza. Nel corso delle giornate interessate, decine di autobus turistici, spesso presenti contemporaneamente e con carichi elevati di passeggeri, hanno affollato l’area, creando condizioni operative critiche nelle fasi di fermata, manovra, salita e discesa dei passeggeri. Anteprima24.it

