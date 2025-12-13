Bus in marcia divorato dal fuoco | autista illeso

Un autobus in marcia è stato divorato dalle fiamme nella rotatoria della Fossetta, a Novellara. L'incendio, visibile e spettacolare, ha coinvolto il mezzo in movimento, ma fortunatamente l'autista è rimasto illeso. Le immagini dell'evento sono rimaste impresse nella memoria dei presenti, anche se le conseguenze sono rimaste contenute.

Una colonna di fiamme ha invaso la rotatoria della Fossetta, a Novellara. Immagini che i presenti non dimenticheranno tanto facilmente, ma che, per fortuna, non hanno portato a gravi conseguenze. È accaduto verso le 13,30 di ieri, in orario di punta, in una zona molto trafficata alle porte del centro storico della cittadina. Ad andare a fuoco un autobus di linea di Seta, solitamente in servizio a Modena, in transito verso un’officina autorizzata, in quanto necessitava di manutenzione per risolvere alcuni problemi tecnici. Ma proprio durante il tragitto è stato notato il fumo uscire dal retro del mezzo. Ilrestodelcarlino.it Bus divorato dalle fiamme. L’autista fugge e si salva. Scene da film in autostrada - Una scia di fumo nero che si alza dall’asfalto rovente, poi le fiamme che inghiottono l’intero autobus in pochi istanti. ilrestodelcarlino.it A fuoco un autobus di linea. Autista ferma subito la marcia. E mette in salvo i passeggeri - CRESPINAPaura nel primo pomeriggio di ieri per un incendio divampato su un pulman di Autolinee Toscana in servizio sulla linea 50 che collega Pisa a Crespina. lanazione.it https://www.ondatv.tv/cronaca/boato-nel-quartiere-camion-a-fuoco-nella-notte/ un camion che trasportava patate è andato a fuoco poco dopo le 5.15. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che il mezzo venisse divorato dalle fiamme. Quartiere messo - facebook.com facebook © Ilrestodelcarlino.it - Bus in marcia divorato dal fuoco: autista illeso

Io e la Nutella #shorts #amelitvit @AmeliTVIT

Video Io e la Nutella #shorts #amelitvit @AmeliTVIT Video Io e la Nutella #shorts #amelitvit @AmeliTVIT