Bus gourmet Italia a Roma Santanchè | Enogastronomia modello culturale e orgoglio nazionale

Il Bus Gourmet Italia a Roma celebra l’eccellenza della cucina italiana, riconosciuta come Patrimonio Unesco. Il progetto di Enit S.p.A. mette in luce il valore culturale e identitario dell’enogastronomia, elemento fondamentale per il turismo e il prestigio del Made in Italy. Un’iniziativa che rafforza il ruolo della gastronomia come simbolo di orgoglio nazionale e attrattiva turistica.

È arrivato a Roma il Bus Gourmet Italia, il progetto di Enit S.p.A. dedicato alla cucina italiana. Un’eccellenza del Made in Italy, da pochi giorni divenuta anche Patrimonio Unesco, a testimonianza della centralità nell’offerta turistica italiana di uno degli asset identitari più riconosciuti a livello globale, che costituisce un elemento strategico per la competitività turistica del Paese. Le associazioni e i gruppi del settore stimano, infatti, che questo riconoscimento può determinare (nell’arco di due anni) un incremento dei flussi turistici fino all’8%, pari a circa 18 milioni di pernottamenti aggiuntivi. Secoloditalia.it Cucina italiana e turismo enogastronomico, a Roma il Bus Gourmet Italia - "Siamo davvero molto orgogliosi del riconoscimento mondiale che l'Unesco ha appena dato alla cucina italiana, che è un tributo alla nostra tradizione e alle nostre eccellenze e ... msn.com

Arrivato a Roma il Bus Gourmet Italia dopo le tappe in 8 città europee - Il Bus Gourmet ha iniziato il suo percorso a Parigi, lo scorso 17 novembre, per poi fare tappa a Bruxelles, Londra, Berlino, Stoccolma, Monaco e Vienna ... msn.com

