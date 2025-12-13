Buona la prima per la Fondazione ' Io sto con Chiara' che punta alla prevenzione e alla umanizzazione delle cure

La Fondazione 'Io sto con Chiara' debutta a Pisa con successo, promuovendo la prevenzione e l'umanizzazione delle cure. L'evento di lancio alla Stazione Leopolda ha coinvolto oltre 230 partecipanti tra istituzioni, sanitari, cittadini e partner, dimostrando un forte sostegno al nuovo progetto dedicato al benessere e alla solidarietà.

Successo a Pisa per la serata di lancio della Fondazione Io sto con Chiara, con l'evento tenutosi alla Stazione Leopolda a cui hanno partecipato oltre 230 persone tra istituzioni, rappresentanti del mondo sanitario, cittadini, imprese e partner che hanno scelto di sostenere il nuovo progetto.

