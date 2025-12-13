Buon compleanno Karim Aga Khan Dick van Dyke…

Il 13 dicembre celebra numerosi personaggi di spicco, tra cui il principe Karim Aga Khan, attori, politici e artisti. Questa giornata ricorda le nascite di figure importanti in diversi settori, dal mondo della cultura a quello della politica, evidenziando l'importanza di personalità che hanno contribuito alla società con il loro talento e impegno.

Buon compleanno Karim Aga Khan, Ben Bernanke, Dick van Dyke, Maurizio Dardano, Franco Turigliatto, Massimo Paolucci, Mario Tozzi, Stefano Caldoro, Aleksandra Cotti, Elena Russo, Chiara Canzian, Michele Visentin, Sandra Robatscher. Oggi 13 dicembre compiono gli anni: Gaetano Bonicelli, arcivescovo; Dick van Dyke, attore; Romano Bernard, ex calciatore; Maurizio Dardano, linguista; Mario Richter, storico, critico letterario; Karim Aga Khan, principe, imprenditore; Nando Falchi, pittore; Sandro Balletto, politico; Luigi Merati, fumettista; Carlo Carli, politico; Franco Turigliatto, politico; Lorenzo Macrì, doppiatore; Federico Tiezzi, attore, drammaturgo, regista; Leonardo Carioni, politico; Lucia Sardo, attrice; Ben Bernanke, ex presidente Fed; Franco Staco, cantautore, compositore; Marina Tagliaferri, attrice, doppiatrice; Ottavio Lavaggi, politico; Lucia Vasini, attrice; Clarita Gatto, attrice; Vincenzo Zitello, arpista, compositore, polistrumentista.

