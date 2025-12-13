Buffon | Oggi il calcio intercetta meno talento | tanti ragazzi sono attratti da altri sport come il tennis

Gigi Buffon interviene ad Atreju, evento organizzato da Fratelli d’Italia a Roma, per commentare lo stato attuale del calcio. L’ex portiere e attuale capo delegazione della Nazionale sottolinea come oggi il calcio intercetti meno talento rispetto al passato, evidenziando la crescente attrazione di molti giovani verso altri sport come il tennis.

Gigi Buffon protagonista ad Atreju, la kermesse organizzata da Fratelli d’Italia in corso a Roma. L’ex portiere e attuale capo delegazione della Nazionale ha così parlato. Le parole di Buffon. Buffon ha espresso apprezzamento per l’operato del governo, soffermandosi sulla figura del presidente del Consiglio: «Sicuramente Giorgia Meloni sta rappresentando, penso nel modo migliore, la nostra nazione e insomma sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato». Impossibile non parlare della Nazionale e dell’obiettivo Mondiale, che l’Italia dovrà centrare a marzo. Buffon ha sottolineato l’importanza dell’evento anche dal punto di vista sociale ed emotivo: «Ora il nostro obiettivo è andarci. Ilnapolista.it

