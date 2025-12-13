Buffon | Offerta per Juve da proprietà straniera? Tifosi siano fieri della storia della società – Il video

Gianluigi Buffon commenta le voci di un'offerta straniera per la Juventus, sottolineando l'importanza della storia del club e invitando i tifosi a essere fieri delle proprie radici. In un video pubblicato dall'Agenzia Vista, l’ex portiere chiarisce che, finora, non ci sono state proposte ufficiali di vendita da parte della proprietà.

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 "Innanzi tutto ho visto l'offerta importante che è arrivata, ma non ho mai visto Elkann e Agnelli mettere la Juve in vendita. Parliamo di una storia vincente di 102 anni, ma il tifoso della Juve deve essere orgoglioso e riconoscere il merito e la possibilità di essere riconoscibile grazie al lavoro di John Elkann" così Gigi Buffon arrivando ad Atreju. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

