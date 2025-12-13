Buffon | Meloni rappresenta nel modo migliore la nostra nazione
Giorgia Meloni riceve il riconoscimento di Gianluigi Buffon, che la definisce come la miglior rappresentante della nostra nazione. Il portiere sottolinea il suo lungo mandato e il successo nel governare, evidenziando l'importanza del suo ruolo per l'Italia. Un commento che sottolinea l'apprezzamento nei confronti della premier e della sua leadership.
La premier Giorgia Meloni “ sta rappresentando nel modo migliore la nostra nazione, sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato”. Così Così Gigi Buffon, ex portiere e attuale capo delegazione della nazionale di calcio, a margine della sua partecipazione ad Atreju, la kermesse di FdI in corso a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
Ilaria D'Amico difende la scelta di partecipare ad Atreju insieme al marito Gigi Buffon come un atto di libertà di pensiero, non un'adesione di campo alla destra di governo, e descrive Giorgia Meloni come una figura ''rivoluzionaria'' pur rimarcando le proprie dist
