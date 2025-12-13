Buffon | Meloni rappresenta nel modo migliore la nostra nazione governa da tanto – Il video

Gigi Buffon elogia il ruolo di Giorgia Meloni come leader della nazione, sottolineando la sua lunga esperienza al governo e il suo contributo positivo per l’Italia. Le sue parole sono state pronunciate durante l’arrivo ad Atreju, evento di rilievo nel panorama politico italiano.

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 "Rappresenta nel modo migliore la nostra nazione, sta governando da tanto e questo è un grande risultato" così Gigi Buffon, arrivando ad Atreju. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

