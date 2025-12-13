Buffon | Meloni rappresenta nel modo migliore la nostra nazione governa da tanto – Il video
Gigi Buffon elogia il ruolo di Giorgia Meloni come leader della nazione, sottolineando la sua lunga esperienza al governo e il suo contributo positivo per l’Italia. Le sue parole sono state pronunciate durante l’arrivo ad Atreju, evento di rilievo nel panorama politico italiano.
(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 "Rappresenta nel modo migliore la nostra nazione, sta governando da tanto e questo è un grande risultato" così Gigi Buffon, arrivando ad Atreju. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online
Ilaria D'Amico difende la scelta di partecipare ad Atreju insieme al marito Gigi Buffon come un atto di libertà di pensiero, non un'adesione di campo alla destra di governo, e descrive Giorgia Meloni come una figura ''rivoluzionaria'' pur rimarcando le proprie dist - facebook.com facebook
