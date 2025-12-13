Buffon Meloni rappresenta l' Italia nel modo migliore

Gianluigi Buffon esprime il suo apprezzamento per il ruolo di Giorgia Meloni come leader dell'Italia, sottolineando la sua lunga esperienza al governo e il valore che questa rappresenta per il paese. Le sue parole riflettono un riconoscimento della figura politica di Meloni come simbolo di stabilità e rappresentanza nazionale.

AGI - “ Giorgia Meloni sta rappresentando penso nel modo migliore la nostra nazione, insomma sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato”. Così Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, risponde alla domanda su quale allenatore della sua carriera gli ricordi la presidente del Consiglio arrivando ad Atreju per il panel che lo vedrà protagonista con il ministro Abodi. "La Juve a Tether? Elkann non la vende". “Non mi sembra di aver mai visto che John Elkann o la famiglia Agnelli abbiano messo la Juventus in vendita, e questa è la cosa principale”, ha aggiunto interpellato su una possibile proprietà straniera del club bianconero dopo l'offerta di 1,1 miliardi arrivata da Tether, che detiene già delle quote nella società. Agi.it

