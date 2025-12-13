Buffon Meloni rappresenta l' Italia nel modo migliore

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluigi Buffon esprime il suo apprezzamento per il ruolo di Giorgia Meloni come leader dell'Italia, sottolineando la sua lunga esperienza al governo e il valore che questa rappresenta per il paese. Le sue parole riflettono un riconoscimento della figura politica di Meloni come simbolo di stabilità e rappresentanza nazionale.

AGI - “ Giorgia Meloni  sta rappresentando penso nel modo migliore la nostra nazione, insomma sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato”. Così  Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, risponde alla domanda su quale allenatore della sua carriera gli ricordi la presidente del Consiglio arrivando ad  Atreju  per il panel che lo vedrà protagonista con il ministro Abodi. "La Juve a Tether? Elkann non la vende". “Non mi sembra di aver mai visto che John Elkann o la famiglia Agnelli abbiano messo la  Juventus in vendita, e questa è la cosa principale”, ha aggiunto interpellato su una possibile proprietà straniera del club bianconero dopo l'offerta di 1,1 miliardi arrivata da  Tether, che detiene già delle quote nella società. Agi.it

buffon meloni rappresenta italiaBuffon promuove Giorgia Meloni: «Rappresenta nel modo migliore la nostra nazione» - «Rappresenta nel modo migliore la nostra nazione, sta governando da tanto e questo è un grande risultato». msn.com

buffon meloni rappresenta italiaBuffon e Ilaria D’Amico ospiti ad Atreju: “Gigi di destra? Un pensiero di gioventù espresso male. Meloni? Rivoluzionaria” - La giornalista spiega perché lei e il marito hanno deciso di partecipare alla kermesse di Fratelli d'Italia Ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia in programma a Roma, ci saranno anche la giornal ... tpi.it

buffon meloni rappresenta l italia nel modo migliore

© Agi.it - Buffon, "Meloni rappresenta l'Italia nel modo migliore"

Meloni (Fdi): A Roma in piazza per dire Mai col PD, Mai coi 5 Stelle (19.10.19)

Video Meloni (Fdi): A Roma in piazza per dire Mai col PD, Mai coi 5 Stelle (19.10.19)