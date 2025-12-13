Gianluigi Buffon elogia il ruolo di Giorgia Meloni nel panorama politico italiano, sottolineando come la leader abbia saputo rappresentare al meglio il Paese durante il suo mandato. Le sue parole riflettono la stima e il riconoscimento nei confronti della premier, evidenziando l'importanza del suo operato nel contesto nazionale.

© Agi.it - Buffon, "Meloni rappresenta l'Italia nel modo migliore"

AGI - “ Giorgia Meloni sta rappresentando penso nel modo migliore la nostra nazione, insomma sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato”. Così Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, risponde alla domanda su quale allenatore della sua carriera gli ricordi la presidente del Consiglio arrivando ad Atreju per il panel che lo vedrà protagonista con il ministro Abodi. "La Juve a Tether? Elkann non la vende". “Non mi sembra di aver mai visto che John Elkann o la famiglia Agnelli abbiano messo la Juventus in vendita, e questa è la cosa principale”, ha aggiunto interpellato su una possibile proprietà straniera del club bianconero dopo l'offerta di 1,1 miliardi arrivata da Tether, che detiene già delle quote nella società. Agi.it

