Buffon chiarisce | Non mi sembra di aver mai visto John Elkann mettere la Juventus in vendita Il tifoso deve riconoscersi attraverso la famiglia Agnelli

Gianluigi Buffon ha commentato le recenti indiscrezioni sulla possibile vendita della Juventus, precisando di non aver mai visto John Elkann mettere in vendita il club. Il portiere storico bianconero ha sottolineato l'importanza di riconoscersi nei valori della famiglia Agnelli, evidenziando il legame tra tifosi e la storia della società.

Buffon, leggenda della Juventus, ha commentato così le ultime notizie relative ad Exor Tether e alla vendita del club bianconero. In un periodo in cui le voci sul futuro assetto societario della Juventus si rincorrono freneticamente, a prendere la parola è una delle figure più autorevoli della storia bianconera. Gianluigi Buffon è intervenuto a margine della manifestazione politica Atreju, organizzata da Fratelli d’Italia. Intercettato dai media presenti, l’ex numero uno ha voluto fare chiarezza sulle recenti indiscrezioni che vorrebbero il club al centro di una trattativa di vendita, con particolare riferimento all’offerta presentata da Tether (colosso delle criptovalute) e rifiutata da Exor. Juventusnews24.com

