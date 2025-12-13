Buffon ad Atreju | Meloni rappresenta nel modo migliore la nostra nazione

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento ad Atreju, Gianluigi Buffon ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo della premier Giorgia Meloni, sottolineando come stia rappresentando al meglio l’Italia e celebrando il suo lungo mandato come un importante risultato per il Paese.

La premier Giorgia Meloni “sta rappresentando nel modo migliore la nostra nazione, sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato”. Così Gigi Buffon, ex portiere e attuale capo delegazione della nazionale di calcio, a margine della sua partecipazione ad Atreju, la kermesse di FdI in corso a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

