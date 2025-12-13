Buffon ad Atreju | Meloni rappresenta nel modo migliore la nostra nazione

Durante un evento ad Atreju, Gianluigi Buffon ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo della premier Giorgia Meloni, sottolineando come stia rappresentando al meglio l’Italia e celebrando il suo lungo mandato come un importante risultato per il Paese.

La premier Giorgia Meloni "sta rappresentando nel modo migliore la nostra nazione, sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato". Così Gigi Buffon, ex portiere e attuale capo delegazione della nazionale di calcio, a margine della sua partecipazione ad Atreju, la kermesse di FdI in corso a Roma.

