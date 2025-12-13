bucalossi guida il sindacato dei petroliferi

Bucalossi assume la guida del sindacato dei petroliferi, segnando un nuovo capitolo nella rappresentanza dei rivenditori di prodotti petroliferi delle province di Pistoia e Prato. La nomina rafforza l'organizzazione e il ruolo del settore nel contesto locale, con un focus sul rinnovamento delle cariche di rappresentanza all’interno di Confcommercio.

Rinnovo delle cariche di rappresentanza per quanto concerne il sindacato provinciale dei rivenditori di prodotti petroliferi che fa capo alla delegazione di Pistoia e Prato di Confcommercio. Alla guida della divisione territoriale, adesso, è arrivata Diletta Bucalossi (nella foto), della Pratese Petroli Srl di Vaiano, ed il suo nome è emerso al termine dell’assemblea appositamente convocata per il rinnovo degli organi direttivi del sindacato per il quadriennio che vedrà la sua fine nel corso del 2029. In ambito pistoiese, invece, il conferimento dell’incarico di vice presidente per Ferruccio Lorenzi, della Quattropetroli Spa di Montecatini Terme che, invece, è stato riconfermato dal mandato precedente. Lanazione.it

