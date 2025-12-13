Bronzi di origine siciliana? Scatta la campagna di ricerca nel mare di Brucoli
Inizierà a breve un’indagine archeologica sottomarina nei fondali di Brucoli, Siracusa, volta a verificare l’ipotesi dell’origine siciliana dei Bronzi di Riace. L’intervento, annunciato dal dirigente della Regione Siciliana Mario La Rocca, si inserisce in un più ampio progetto di ricerca dedicato alla scoperta di eventuali reperti storici legati a questa teoria.
Partirà a giorni un’indagine archeologica sottomarina nei fondali di Brucoli (Siracusa). Lo ha reso noto il dirigente generale del Dipartimento Beni culturali della Regione Siciliana, Mario La Rocca, che ha preso parte ieri a Siracusa alla presentazione dei risultati dello studio scientifico sull’ipotesi siciliana sull’origine dei bronzi di Riace. Nei prossimi giorni la Soprintendenza del mare. Feedpress.me
Bronzi di origine siciliana? Scatta la campagna di ricerca nel mare di Brucoli - Sarà esplorato il tratto di costa nel quale, secondo l’ipotesi di diversi studiosi, sarebbero affondati i due Guerrieri ... msn.com
I Bronzi di Riace svelano la loro storia: confermata l’origine siracusana - Uno studio multidisciplinare conferma la possibile origine siracusana dei Bronzi di Riace: analisi scientifiche indicano un lungo riposo nei fondali di Brucoli. corrieretneo.it
Siracusa Post. . Nuove evidenze scientifiche sulla cosiddetta “ipotesi siracusana” dell’origine dei Bronzi di Riace. I risultati di un importante studio multidisciplinare presentato oggi a Siracusa - facebook.com facebook