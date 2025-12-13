Bronzi di origine siciliana? Scatta la campagna di ricerca nel mare di Brucoli

Inizierà a breve un’indagine archeologica sottomarina nei fondali di Brucoli, Siracusa, volta a verificare l’ipotesi dell’origine siciliana dei Bronzi di Riace. L’intervento, annunciato dal dirigente della Regione Siciliana Mario La Rocca, si inserisce in un più ampio progetto di ricerca dedicato alla scoperta di eventuali reperti storici legati a questa teoria.

Partirà a giorni un’indagine archeologica sottomarina nei fondali di Brucoli (Siracusa). Lo ha reso noto il dirigente generale del Dipartimento Beni culturali della Regione Siciliana, Mario La Rocca, che ha preso parte ieri a Siracusa alla presentazione dei risultati dello studio scientifico sull’ipotesi siciliana sull’origine dei bronzi di Riace. Nei prossimi giorni la Soprintendenza del mare. Feedpress.me

