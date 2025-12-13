Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 13 dicembre 2025

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le principali notizie di Caserta del 13 dicembre 2025: dall'arresto di un truffatore locale alle trattative per la formazione della nuova giunta ad Aversa. Si segnala anche l'apertura del bosco incantato alla Flora, un evento natalizio molto atteso, e l'aggiornamento sulla preparazione della Casertana in vista della prossima sfida contro il Latina.

L'arresto del truffatore casertano, le trattative per la giunta ad Aversa, il bosco incantato che accende la magia del Natale alla Flora e la Casertana che si prepara alla sfida al Latina. Queste le breaking news del 13 dicembre.  CronacaBeccato con 2500 euro in contanti dopo una truffa ai danni. Casertanews.it

breaking news 10 notizieBreaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 13 dicembre 2025 - L'arresto del truffatore casertano, le trattative per la giunta ad Aversa, il bosco incantato che accende la magia del Natale alla Flora e la Casertana che si prepara alla sfida al Latina ... casertanews.it

breaking news 10 notizieBreaking news: le 10 notizie casertane più interessanti dell'11 dicembre 2025 - Volete una panoramica completa delle notizie dell' 11 dicembre 2025? casertanews.it

breaking news le 10 notizie casertane pi249 interessanti del 13 dicembre 2025

© Casertanews.it - Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 13 dicembre 2025

BREAKING NEWS - COMEX IS TRYING TO CRUSH SILVER PRICE LOWER

Video BREAKING NEWS - COMEX IS TRYING TO CRUSH SILVER PRICE LOWER