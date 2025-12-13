Box Val Gandino l’idea regalo che promuove Le Cinque terre e le sue eccellenze gastronomiche

Una piacevole novità, che ha già riscosso apprezzamenti e destato interesse fra operatori, cittadini e turisti. E’ disponibile nei giorni delle Feste (ma anche in seguito) la “Box Val Gandino”, confezione regalo personalizzata nata da un’idea di Fabio Savoldelli e proposta dalla Comunità del Mais Spinato di Gandino. Si tratta di una scatola con grafica studiata ad hoc per promuovere Le Cinque terre della Val Gandino e la sua eccellenza gastronomica, che domenica 14 dicembre sarà protagonista alle 11.50 su Canale 5 nella trasmissione Melaverde. “Si tratta di un’idea cresciuta sin dallo scorso anno – conferma Angelo Savoldelli presidente della Comunità del Mais Spinato di Gandino – ed ottimizzata grazie all’impegno di Fabio per la scelta di grafiche adeguate e materiali di qualità. Bergamonews.it

