Il dibattito sul ripopolamento dei borghi italiani si intensifica con proposte e polemiche. Il sindaco di Bucine, Paolo Nannini, sottolinea l'importanza di azioni concrete anziché slogan, illustrando i progetti pratici che l’amministrazione comunale intende mettere in atto per contrastare lo spopolamento e rivitalizzare il territorio.

"Sul ripopolamento dei borghi serve concretezza, non slogan". Lo ha detto il sindaco di Bucine Paolo Nannini a seguito delle polemiche di questi giorni, spiegando, in concreto, quali passi farà l’amministrazione comunale. "Siamo consapevoli che il nostro territorio, come molti altri, sta attraversando una fase Caratterizzata da un calo demografico e da un progressivo invecchiamento della popolazione. In questo contesto, la sfida di riportare vita nei borghi è complessa e non può ridursi a semplici promesse di sconti temporanei". Insomma, per Nannini la proposta di abbattere gli oneri di urbanizzazione del 90% non è considerata una garanzia di ripopolamento stabile. Lanazione.it

Borghi svuotati: "Progetti concreti" - Il sindaco Nannini risponde alle polemiche della minoranza "La sfida per riportare vita nei centri è complessa" . lanazione.it

La musica accende l’innovazione nei borghi. Il Molise protagonista della nona edizione di Jazz’Inn, l’evento dove imprese e start up incontrano i territori per sviluppare ... - Torna “Jazz’Inn”, l’evento ideato dalla Fondazione Ampioraggio che porta l’innovazione nei borghi italiani, unendo imprese, start up e territori attraverso musica, confronto e progetti sostenibili. corriere.it

L'Osservatorio Telepass premia tre borghi del Siracusano: Palazzolo Acreide terzo in Sicilia con 354 mila ricerche, Buccheri ottavo con 203 mila e Ferla ventesimo nella classifica regionale. ? #BorghiPiùBelli - facebook.com facebook