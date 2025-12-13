borghi sul decreto armi attendiamo cambiamenti ma il governo non rischia

Il decreto armi e le sue possibili modifiche sono al centro del dibattito politico, con il governo che si mostra cauto e attento ai rischi. Matteo Salvini, vicepremier, ha espresso la sua opinione sulla questione, sottolineando l'importanza di mantenere prudenza in un contesto di libero mercato e di evitare rischi eccessivi.

"Personalmente lo ritengo un azzardo e un'imprudenza e bene ha fatto il governo italiano a mettere i puntini sulle i, perché appunto siamo in un libero mercato, non siamo in guerra contro la Russia": lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento a Milano, sul via libera dell'Europa al congelamento indeterminato degli asset russi. "Confiscare beni, soldi e negozi ha come controindicazione che i russi faranno altrettanto. Io ricordo che noi abbiamo 314 aziende italiane in Russia che fanno fatturato e che danno lavoro, quindi - ha aggiunto - mi sembra che a Bruxelles qualcuno stia scherzando col fuoco". Liberoquotidiano.it

