Bondeno via libera all’asfaltatura | investimento da 242mila euro
A Bondeno, partirà a breve un intervento di asfaltatura in via Farini a Pilastri, con un investimento di circa 242 mila euro. L’intervento mira a migliorare la viabilità e la sicurezza della zona, contribuendo al miglioramento complessivo delle infrastrutture locali. L'opera rappresenta un passo importante per il miglioramento delle condizioni stradali nel territorio.
Migliorare viabilità e sicurezza. Avrà un valore di circa 242 mila euro il cantiere che porterà all’asfaltatura di via Farini a Pilastri. “Una strada che, soprattutto nel suo tratto sterrato, attendeva questo corposo progetto di riqualificazione a beneficio delle aziende agricole - dichiara il. Ferraratoday.it
