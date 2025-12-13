Bologna manifestazione blocca traffico | automobilisti suonano clacson

A Bologna, una manifestazione ha causato la temporanea interruzione del traffico nel centro cittadino. I manifestanti si sono radunati davanti a Porta San Donato, protestando contro il match tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv, e hanno bloccato le strade, suscitando lamentele tra gli automobilisti che hanno suonato i clacson in segno di protesta.

I manifestanti scesi in piazza a Bologna contro il match tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv sono arrivati davanti a Porta San Donato, bloccando la viabilità nelle strade. Gli automobilisti fermi nel traffico hanno suonato i clacson contro i manifestanti, mentre la polizia deviava i mezzi in coda. Ilrestodelcarlino.it Virtus Hapoel, manifestazione oggi a Bologna. Lepore: “Resti un evento sportivo” - Gara di Eurolega ad alta tensione per la protesta dei Giovani PAlestinesi e dei collettivi. msn.com

Bologna, corteo contro Virtus-Hapoel blocca le strade: il video del traffico paralizzato a Porta San Donato - a Bologna contro la partita tra Virtus e Hapoel si è trasformato in uno stop totale della circolazione sui viali. msn.com

Circa 300 manifestanti si sono ritrovati al giardino Parker-Lennon... #Bologna #SanDonatoSanVitale #BolognaSanDonato #palestina #palestine #manifestazione #tafferugli - facebook.com facebook

Bologna, la manifestante colpita da un lacrimogeno alla manifestazione per Gaza del 2 ottobre: «Ho perso un occhio, non è stato un incidente ma un fattaccio» x.com

LIVE Bologna, bloccata la A14. Violenti scontri con la polizia: diretta video

